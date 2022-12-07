今日11點47分，節氣正式來到了「大雪」，也是冬季的第3個節氣，《民俗專家楊登嵙》特別點名4生肖，生肖虎、生肖蛇、生肖猴、生肖豬在「大雪」後這半個月需特別注意身體健康，尤其是血液循環方面毛病會頻繁找上門，勿吃濕熱的食物，尤其是油炸類的，可以把毛病降低，也容易過度勞累而引起神經緊張，可多做適量運動來放鬆身心。

以下為楊登嵙教授特別整理提供食、衣、住、行、育、樂的「大雪」6大開運養生及禁忌：

●食的開運大法：

建議多吃帶苦味的食物，例如：豬肝、雞肝、鴨肝、萵筍、芹菜、桔梗、西洋菜、牛蒡、枸杞、白果等。另外也需適當吃些溫熱食物，以祛寒補氣血，例如：牛肉、花生、核桃、大棗、桂圓肉、羊乳等，並同時也可搭配些白菜、蘿蔔、茼蒿、荸薺、冬筍、橙子、柑、蘋果、梨等，清熱，消食通便。

《陰陽應象大論》說冬天在藏為腎，在色為黑，冬天養腎正是時候，以黑色食物養腎符合陰陽五行養生論。比如黑豆、黑刺參、何首烏、黑芝麻、香菇等等，都是不錯的養生食物。

●衣的開運大法：

一些人喜歡把圍巾當口罩，由於圍巾的原料多是羊毛、化纖織物，如果把圍巾圍在嘴上，呼吸時纖維和細菌等就會被吸入肺部，對人體健康極為不利，應注意風邪和寒邪的侵入，尤其是頭部和腳部，一些疾病的發生與不注意保暖有很大關係。

●住的開運大法：

天氣漸冷，很多人喜歡緊閉門窗，這樣房間裡面才暖和，但這個節氣，不能緊閉門窗，往往都忽略了室內的通風和濕度，會引起身體不適，極易發生疾病，應每天開窗數次，以便空氣流通。

●行的開運大法：

中醫養生強調作息有律、起居有常，養生非常重視形體和精神的調養，良好的睡眠能補充能量、恢復精力，有養陰培元之效，此時應適當增加睡眠時間，忌熬夜，提倡早睡，適當多睡，以達到養精蓄銳的目的。

●育的開運大法：

常晒太陽能助發人體的陽氣，特別是在冬季大自然處於陰盛陽衰狀態，而人應乎自然也不例外，能起到壯人陽氣、溫通經脈的功效，對調節情緒、改善人體狀態有很好的作用，有益身心健康，另外也可適當的戶外活動，能促進身體血液循環，提高機體抗病免疫力。

●樂的開運大法：

要注意保持情緒的穩定、平和，起居和運動有規律，走出戶外，可以補充人體的骨本、溫暖身心，又可以促進血液循環、提升反應能力。