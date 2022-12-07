台北市第三選區立委補選由國民黨王鴻薇出戰民進黨吳怡農，媒體人黃揚明認為，屆時投票率為4成以下或5成以上，將是決定誰能勝出的關鍵。

吳怡農昨（6）日舉行公布競選主視覺及海報的記者會，請來連任成功的民進黨台北市議員王世堅，以及即將卸任的無黨籍台北市議員邱威傑（呱吉）站台，黃揚明研判，這樣的安排存在著政治盤算。

黃揚明今於臉書分析，九合一選戰證明了綠營在台北不等於票房補藥，所以吳怡農的競選主視覺和海報以粉藍為主色系，而非使用代表民進黨的綠色，且吳應該也打算突破同溫層，希望藉由獲得中間、年輕選民的青睞，提高勝選機率。

在黃揚明看來，民進黨中的「孤鳥」王世堅這次能高票連任，應該是獲得不少黃珊珊支持者的選票，而呱吉雖然不競選連任，但身為網紅在年輕人中還是有一定程度的影響力，因此他預測，接下來可能還會看到無黨籍的吳崢、台北市議員林亮君等人幫吳怡農站台，「這些鋪排都是精算過的。」

不過黃揚明提到，補選的最大關鍵仍是投票率，如果在4成以下，對王鴻薇絕對有利，但要是達5成以上，那吳怡農的勝算會就大幅提高。