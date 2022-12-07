中選會委員林超琦7日上午頒發基隆市第19屆市長當選證書給基隆市長當選人謝國樑。謝國樑表示，他在就任後，將會盡量花更多時間，回到街頭與民眾直接請益問好，也收集民眾對於生活、通勤、交通等各方面的意見。

謝國樑說，收到當選證書對他意義非凡，這次的基隆市長選舉他花了相當多的時間及心力去準備及落實。他7日上午也再次到基隆市火車站南站，向通勤族表達感謝之意。他強調，就任後雖不敢說每個月，但會盡力找出時間回到街頭，與民眾直接請益問好，也收集民眾對於各方面的意見。

謝國樑強調，能夠到第一線與民眾接觸、互動，不管對於首長或是民意代表，都是很重要的工作，不應只把待在辦公室辦公或是針對議題會勘，當成是唯一的工作內容。他將會在就任後，盡力維持這樣與民眾的溝通方式。

對於副市長人選，謝國樑表示，他將會以邀請各局處首長就任為優先，至於祕書長及副市長人選，還在努力之中，他強調，人選不一定要與他同質性很高，也可以與他互補，不管是業界或是其他政黨都在考慮的範圍。他表示，關於人選已經有些想法了，但還沒有確定。預計在一周以內，會公布另一波的市府小內閣人事。

在就任後首年，謝國樑表示，由於明年度的預算已經編定，他將就已經編定的預算，落實施政。他表示，未來會邀請更多企業參與基隆市，他強調，有些施政是需要預算的編列，也有些事情是無預編列預算，他將會引進更多企業進入基隆，不管是投資，或是永續、社會企業責任、公益等，都將是市府未來努力方向。