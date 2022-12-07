九合一敗選後，總統蔡英文昨召開高層檢討會議，要求提出振興與補貼三面向穩定經濟措施。對此經濟部長王美花說，具體振興措施，後續還要等跨部會做討論。至於外傳農曆年前發十倍券，她否認說沒有這方面指示。

王美花表示，總統召集部會首長是對未來經濟發展與民生情勢作推演，並指示推動台灣經濟動能下也要對弱勢做相關照顧，至於要推甚麼具體振興方案，她說後續會跟各部會做討論。

對於媒體人周玉蔻爆料說農曆年前要發1萬元十倍券，王強調，總統沒有具體指示什麼十倍券問題。