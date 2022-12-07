臺北市政府警察局中山分局中山二派出所於日前接獲線報，林森北路、新生北路一帶出租套房內疑似有黑道幫派經營圍事之外籍女子從事性交易情事，轄區警方立即蒐證，於5日破獲應召站，同時查獲3名以就學名義來台賣淫的越籍女子從事性交易。

經警方了解，阮氏越南籍女子(87年次)於109年以學生簽證來台就學入境臺灣，居留期限到期後隨其逃逸，四處打零工維生，後來經越南同鄉介紹應召業者而為性交易工作者，另外陳氏越南籍女子（83年次）、陳氏越南籍女子（82年次）也是遭同樣手法掌握從事非法行為。警方表示，3名越南賣淫女外型姣好，每次交易收取2千3百元到2千5百元，因生意生太好遭民眾檢舉。

3名越南女子於109年以學生簽證來台就學入境臺灣，居留期限到期後隨其逃逸，四處打零工維生，後來經越南同鄉介紹應召業者而為性交易工作者。(戴志揚翻攝)

3名越南女子於109年以學生簽證來台就學入境臺灣，居留期限到期後隨其逃逸，四處打零工維生，後來經越南同鄉介紹應召業者而為性交易工作者。(戴志揚翻攝)

這處應召站5日遭警方一舉破獲，警方除依法取締外將擴大偵辦，追查其他應召站成員，並持續追查金流有無幫派成員介入。

臺北市政府警察局中山分局表示，將不定時不定點運用優勢警力，針對轄區黑道幫派組織圍事之大型飲酒店及不法分子易聚集滋事之網咖等治安要點及治安顧慮路段，動員警力，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨(路)檢及攔檢等攻勢勤務，實施高強度威力掃蕩，打擊黑道幫派滋事分子等犯罪組織，並即時遏止幫派囂張氣焰，宣示強力執法之決心與態度。

中山分局強調，立法院近日質詢關於黑幫囂張氣焰危害民眾生活，警政署長黃明昭為展現掃黑決心，12月5日實施威力掃黑專案，通令全國各警察機關展開「系統性掃黑」，北市警局針對幫派依附、圍事或賴以維生的行業編排專案搜索勤務，若有違法情事將立刻掃蕩，並聯合縣市政府實施聯合稽查，實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派分子經濟來源。