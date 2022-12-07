AV導演圤智雨編導《華根初上》聲名大噪，不時透過社群平台分享網紅、AV界秘辛，昨（6日）爆料網美華華與男友的性愛片疑似外流，讓他直呼：「這樣妳以後怎麼嫁豪門」，不過華華似乎不受傳聞影響，照樣在限動PO出幾近全裸的辣照，為即將上市的寫真集宣傳。

圤智雨昨（6日）在Instagram發文：「華華有外流片？JKF女郎又出狀況」，接著透露友人傳給他標題為「華華外流片」的影片，對比外型和聲音後，發覺影片中的女生就是華華，驚訝表示：「只能說，妳男友怎麼會外流呀，這樣妳以後怎麼嫁豪門呀！男主聲音好耳熟，是黑先生的聲音嗎？」接著強調：「別叫我傳給你們，違法事我不做」。

網紅華華不甩性愛片外流風波，Instagram限動照樣PO出幾近全裸辣照宣傳寫真集。(bivi_0420 IG)

雖然網紅華華性愛片疑似外流，不過心情似乎不受影響，Instagram限動照樣PO出幾近全裸的辣照，只見雪白肌膚及渾圓屁股蛋一覽無遺，傲人上圍雖被動態貼圖擋住，仍讓外界充滿無限遐想，而下方也附上連結，宣傳8月飛到泰國拍攝的寫真集《最美好的樣子》，內容只見她穿著清涼擺出各種撩人POSE，讓所有人眼睛大吃冰淇淋，她表示拍攝的每個主題都相當喜歡，希望所有人都能購買收藏。

華華擔任寫真model邁入第10個年頭，擁有32E渾圓雪乳及甜美笑容的她，在社群上獲得「戀愛系女孩」的封號，instagram如今擁有32萬粉絲追蹤，人氣可說是居高不下。