《北京青年報》報導，日前，包括青海西寧、廣東廣州、河南鄭州等大陸多地發出通告，餐飲場所等陸續恢復營業及恢復內用。有商家表示，個別門市在用餐高峰期出現排隊現象，但整體還需要一定時間才能恢復。也有商家表示，客流雖然不及疫情前，但已經在逐步回升。

報導引述央視新聞消息，青海西寧市近日落實精準防控，及時調整風險區管理，各大商場、超市、餐飲場所等陸續恢復營業，當地群眾的日常生活秩序正逐步恢復。當地的商業步行街，部分符合條件的餐廳也恢復了內用，餐廳內採取間隔用餐的方式。

廣東廣州多區11月30日起陸續宣布解除臨時管控區，除高風險區外的其他區域逐漸恢復內用。《北京青年報》觀察指出，截至目前，恢復內用已經1周時間。內用解封後，有餐飲單位負責人表示，現在上座率雖然不及疫情前，但這兩天已經在逐步回升。也有店家表示，由於部分市民仍對疫情有顧慮，整體上客流仍較為稀少。

河南鄭州市同樣是在11月30日恢復內用，周末各大商場的餐飲流量也恢復明顯。有商家表示，周末用餐高峰時段，部分店面出現排隊情況，而且內用的恢復對商場整體客流的恢復起到了明顯帶動作用。但整體還需要一定時間恢復。

山東濟南市濟陽區、平陰縣、商河縣等三個區5日發布通告，轄內所有餐飲服務單位有序恢復內用服務。各類影劇院、KTV、美容院、洗浴中心、足療、網咖、酒吧、棋牌室、麻將館、撞球室、健身房、體育館等室內娛樂健身場所有序開放。濟南市主要商業綜合體和商業街區大多數商家已恢復內用和正常營業時間。