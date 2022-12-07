苓雅分局6日晚間執行威力臨檢勤務。（高市苓雅分局提供／楊舒婷高雄傳真）

苓雅分局6日晚間執行威力臨檢勤務。（高市苓雅分局提供／楊舒婷高雄傳真）

苓雅分局6日晚間執行威力臨檢勤務，由分局長王世芳親自帶領40名員警，針對轄內大型舞廳、酒店等娛樂場所採重點式、密集式臨檢，更結合交通稽查、取締酒駕路檢勤務。面對突如其來的稽查，各店正妹果然是見過大風大浪的女子，露出酥胸與長腿，排排站好乖乖接受稽查。

苓雅分局針對轄內各大舞廳及酒店等娛樂場所執行強勢臨檢，並於場所周邊交通要道實施路檢，臨檢及路檢聯合執行，加強清查幫派分子組成，防止不法幫派藉勢作亂，展現警方維護治安的決心。

為加強店家管理，在臨檢的同時，王世芳、偵查隊長陳仁正特別找來娛樂場所的業者及幹部加強宣導約制，呼籲共同善盡社會責任，應有自主管理觀念，發現消費者可能發生糾紛、鬥毆徵兆時，應即時通報分局機先處置。

苓雅分局也祭出警示，告訴業者若無法自行約制，放任事態擴大，而發生販毒、槍擊、鬥毆滋事等情事，苓雅分局除了將店家列為治安首要目標加強臨檢密度、強度外，分局也將運用第三方警政策略，提報聯合稽查加強稽核，透過「公安」角度切入處理「治安」問題，有效維護社會治安。