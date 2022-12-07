衛生福利部桃園醫院遭人爆料採用中國系統，且病患個資、院內資料等都遭駭客入侵，最離譜的是系統還出現錯誤醫療資訊，危害到病患安全。對此桃園醫院今發布3點聲明，強調未曾發生病患個資外洩相關事件，並非如爆料內容所言，但坦言確實曾有資安事件延遲通報問題，不過相關人員均已進行懲處。

爆料人士指出，桃園醫院從2020年8月起，有12部電腦主機遭駭客入侵及惡意連線，對方將資料製作成壓縮檔後取走，但衛福部醫福會卻到同年9月才接獲異常連線通報，經調查後研判駭客最有可能來自中國，遭取走的壓縮檔除了有病患個人資訊、醫護資料等；2021年2月桃園醫院透過端點系統偵測又發現4部電腦主機遭植入惡意程式，駭客所在區域為俄羅斯；2021年5月又有駭客加入醫院的高權限群組，開啟遠端權限後，清除入侵軌跡並且進行攻擊。

此外，今年3月桃園醫院新屋分院的護理系統資料庫的主目錄資料突遭清空，發現是總院的護理系統有異常，甚至有「排程指令」連結至新屋分院系統，竊取並刪除主機內的資料。最離譜的是系統還出現錯誤的醫療資訊，像是藥物注射的點滴流速莫名改變、護理人員給藥混亂等狀況，危害病人安全。

桃園醫院今發聲明澄清，強調院內未曾發生病患個資外洩相關事件，至於有關系統涉及駭客入侵、竊取個資等問題，除了依據相關規定完成通報及應變外，也有報案處理，調查單位曾至院內進行調查，不過至今未回覆有具體事證，另坦言院內確實曾有資安事件延遲通報問題，但相關人員均已進行懲處。