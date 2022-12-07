日本謎片女優西元明沙近期因吃蕎麥麵引發過敏緊急送醫，情況嚴重到甚至一度發出病危通知，而她在當時也發出加護病房照，但卻被網友抓包該照片是從網路盜取的並非她自拍的，因此遭質疑過敏的真實性，對此她也做出回應了。

女優西元明沙在上個月30日在IG限時動態中貼出開心吃蕎麥麵的照片，更提到說這是她第一次吃，不過隨後她就表示「還是有點奇怪。好難過哦」過敏發作，接著送醫進加護病房治療，當時更因血糖太低，一度向家屬發出病危通知書，所幸一個晚上過後情況好轉，隔天就轉到普通病房休養。

不過，有網友發現她當晚曬出的加護病房照是盜圖，更有人質疑她過敏送醫的真實性，對此，西元明沙回應，沒有用真實所拍攝的照片，是因為怕洩漏實際居住地，而對於酸民的惡意中傷及誹謗，她將開始著手調查他們的身分。

西元明沙發出的病房照被抓包盜圖。（圖／截圖自推特）

事實上，西元明沙3歲時，到旅館因吃含有蕎麥粉的食物，導致過敏險些喪命，如今因吃蕎麥麵引發急性過敏，她解釋，因為最近接受過敏原反應檢查，得知痊癒才吃，而她也透過此事呼籲大家，重視過敏的風險。