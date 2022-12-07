消息面：

1. 路透報導，迫於來自商界的壓力，美國參議員已經放寬一項旨在禁止美國政府與承包商使用任何中國製晶片的提案。這項提案由兩黨提出，並以修正案的方式納入每年都必須通過的《國防授權法》（NDAA）。原提案將禁止美國聯邦機構與其承包商使用由中芯國際代工的晶片以及由長江存儲和長鑫存儲製造的記憶體晶片，但引起美國商會的不滿，宣稱此舉將導致企業成本增加。路透報導，新版提案將不限制「承包商」使用中國製晶片，而法例生效的寬限期也從先前的「立即或2年」改為「5年」。參議院料將在本周敲定最後的法案文本。

2.瑞銀出具報告指出，鴻海鄭州廠生產受阻的狀況逐漸緩解，蘋果高階iPhone機型的等待期已見縮短，美國消費者有望在聖誕節之前收到iPhone 14 Pro/Pro Max。報告指出，在對全球30個國家與地區進行調查後發現，包括美國和中國等多數市場的iPhone 14 Pro/Pro Max等待天數均較前兩周改善。以美國為例，iPhone 14 Pro系列手機的等待天數已從兩周前的38天縮短至25天，中國的取貨等待時間從39天縮短到36天。

3.《金融時報》報導，電商巨頭亞馬遜已經就違反反壟斷法的訴訟與歐盟達成和解協議。消息人士表示，根據該和解協議，亞馬遜同意作出變革以強化市場競爭，包括讓對手了解亞馬遜電商平台的buy box運作，以及讓消費者可以透過更多管道收取商品，而非只能透過亞馬遜的運送服務。報導指出，亞馬遜和歐盟將於本月20日公布和解協議。但歐盟發言人對此表示，監管機關仍在調查對亞馬遜的指控。

4.美國商務部公布，10月貿易逆差擴大至782億美元，但低於市場預期的逆差800億美元。10月進口成長0.6%，出口下滑0.7%。

5.根據美國石油協會（API）統計，上周原油庫存減少640萬桶，遠超出市場預期的減少390萬桶。上周汽油庫存增加590萬桶，餾分油庫存增加360萬桶。

6.投資人預期聯準會下周將升息50個基點，周二尾盤美元指數小漲0.1%。

7.美國10年期和兩年期債息倒掛程度擴大至83.7個基點，加深經濟可能即將衰退的擔憂。

8.在央行持續升息恐使經濟陷入衰退的擔憂籠罩下，周二美國期油價格下跌2.68美元或3.5%，收在每桶74.25美元，創下今年以來新低，意味著打回俄烏戰爭爆發前的價位。布蘭特期油跌3.33美元或4%，收在每桶79.35美元，為今年以來第二度跌破80美元大關。

9.高盛執行長David Solomon周二接受媒體訪問時表示，明年美國經濟可能陷入衰退，企業應有心理準備，此番發言暗示企業可能需要減薪和裁員。美國銀行執行長Brian Moynihan表示，美銀將放緩招聘腳步，為可能的經濟衰退做準備。

10.摩根大通執行長Jamie Dimon周二表示，通貨膨脹將把經濟推入衰退。通膨及通膨對消費者的影響「很可能使經濟脫軌，並引發人們所擔心的溫和或嚴重衰退」。他表示，美國人在疫情期間存下1.5兆美元現金可能到明年中就會耗盡，屆時美國經濟可能陷入衰退，他並預期聯準會利率將升至5%，但仍不足以抑制高漲的通膨。