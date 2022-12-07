據熟知情人士的透露，按照歐盟隱私監管單位的決定，Meta可能無法基於個人數據來進行針對性廣告投放，必須經過用戶的允許才能投放廣告。

Meta的歐洲總部所在地、愛爾蘭隱私監管單位將公布最後決定。而歐盟隱私監管單位、歐洲數據保護委員會(EDPB)已經授權給愛爾蘭監管單位一個月時間，依據EDPB具有約束力的決定做出裁決。

消息人士指出，最終的決定可能包括高額罰款。

大型科技公司的針對性廣告，以及數據收集和使用方式，已經引起全球監管單位的關切。

依賴數位廣告的谷歌、Meta、Snap和Pinterest周二股價都下跌。

愛爾蘭對Meta的控訴，是源自於2018年由奧地利隱私權活動家Max Schrems所提起。

Schrems說：「他們只是將條款與條件中的同意條款進行了修改，而沒有對個人化廣告，設定了『是』或『否』選項。這不僅是不公平的，而且明顯違法。我們不知道有哪家公司曾試圖如此傲慢地忽視GDPR」。

歐盟具有里程碑意義的隱私規則《通用資料保護條例》(GDPR)於2018年生效。

Meta發言人說，公司正與愛爾蘭相關單位進行接觸。

此外蘋果的新隱私規定，限制了數位廣告商追蹤iPhone用戶，此也對Metwa造成了衝擊。

歐盟如果做出新裁決，可能遭到Meta的上訴，導致這些裁決被暫停實施，面臨更長的訴訟時間。