2019年新光金宣布與元富證券合併，時任新光金控發言人暨資深副總徐順鋆、資深協理李超儒、專案經理楊延德、楊妻簡杏勳、楊的小舅子簡銘村5人，涉嫌在合併案重大訊息確定及公布期間，有人為規避新光金股份轉換的利空消息，提前賣股避損，僅避損150元，但也有人買股獲利112萬7440元，台北地檢署7日依鎮《證券交易法》內線交易罪起訴5人。

檢方考量5人均無前科，均已自白認罪，犯後態度良好，建請法院減刑，並斟酌宣告緩刑，另均建請法院宣告沒收不法所得。

檢方調查，2019年4月24日，新光金與元富證券同步發布重訊，屬於內部人的徐順鋆5人涉嫌在內部人知悉重訊的禁止交易期間，分別進場交易避損及套利，交易金額總計約100多萬元。

其中，徐順鋆於2018年4月11日至23日，賣出90張新光金股票，均價為每股12.07元，出售金額合計108萬6300元。

李超儒於2018年4月11日至20日，共賣出10張新光金股票，均價為每股12.14元，總出售金額為12萬1400元，總計避損金額僅150元。

另楊延德夫婦及小舅子3人，分別於2018年4月17日至19日，先後高賣低買新光金數百張，分別不法獲利112萬7440元、9萬7300元。