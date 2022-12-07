一名19歲少年阿偉（化名）因在早餐店打工，偷偷以遊戲點數交換為由，要求老闆娘的11歲兒子拍裸照、與他互摸下體，甚至還要男童全裸與他視訊，老闆娘發現後氣炸提告，法官依4個與未滿十四歲之人為有對價之猥褻行為罪、3個猥褻行為之電子訊號罪，合併判處其應執行有期徒刑2年；上訴高等法院後，阿偉與老闆娘母子達成和解，法官改判緩刑5年，應受20小時法治教育。

據判決書指出，阿偉在去年1月至6月間，分別在早餐店廁所內、該早餐店附近補習班之樓梯間，以給予遊戲點數為代價，要求男童與他互摸下體數次，對其為猥褻行為得逞；不僅如此，阿偉還引誘男童在住處自行拍攝裸照傳給他，甚至要求男童全裸與他進行視訊，直至同年7月老闆娘發現異狀，查閱兒子手機內訊息紀錄後，氣得報警處理。

法官認為阿偉明知男童未滿12歲，智識思慮未臻成熟，竟為滿足自己之性慾，以遊戲點數引誘，對男童為猥褻行為，侵害其身體自主權益，造成其身心及性觀念發展上之嚴重傷害；法官考量阿偉犯罪後尚能坦承犯行，依4個與未滿十四歲之人為有對價之猥褻行為罪、3個猥褻行為之電子訊號罪，合併判處其應執行有期徒刑2年。

阿偉提起上訴，法官考量他當時尚未成年，智慮未週，無前科，其犯後始終坦承犯行，並與男童及男童母親達成和解、賠償損害，並同意給予他緩刑機會，因此改判緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並在1年內接受20小時之法治教育課程。