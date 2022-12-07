都市傳說「登錄教召查訊系統等於報名教召」。一名網友表示，前任劈腿後，他偷用對方的身分證字號登入教召系統查詢，希望「登錄即報名」的傳說是真的，讓對方直接進去裡面12天，引起網友討論，不少人笑說這是年度最佳復仇手段，但也有網友示警，這樣的舉動恐違法。另國防部也闢謠，教召選員是電腦系統選的，選員與教召的次數都是公平且合理的。

一名網友在Dcard上分享，他發現前男友劈腿以後，便偷偷用前男友的身分證字號登錄教召系統查詢，因為「登錄即報名」，結果還真的查到在112年的時候必須要去教召。對此，原PO也開玩笑說，大家可以參考這個方式，做為對渣男最溫柔的刑求。

貼文引起網友討論，「堪稱年度最佳復仇手段」、「這個報復方法很好，報復的同時為國奉獻」。另有網友則提醒說，教召「查詢」系統不是「報名」系統，它只是供民眾查詢自己是否有被抽到要去教召，原PO的說法恐讓不知情的網友誤會。此外，未經前男友同意就使用對方的身分證字號查詢東西恐違反個資法。

而查詢「教召系統」就等於是報名教召的說法，其實是個都市傳說，過去不論是在臉書還是PTT上都曾引起過熱烈討論，不少人煞有其事的說，手癢上去查了以後，結果還真的收到教召通知單了。

不過，國防部曾在臉書粉專發文闢謠說，國軍以電腦系統選員參加教召，並會優先選用剛退伍的夥伴，教召的次數都是公平、合理的，且只要合乎後備軍人身分的，都會是選員的對象。