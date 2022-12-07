新華社7日報導，中共中央總書記習近平6日主持召開中共中央政治局會議，分析研究2023年經濟工作；聽取中央紀委國家監委工作彙報，研究部署2023年黨風廉政建設和反腐敗工作。其中指出，要優化疫情防控措施，形成共促高品質發展的合力。官方新聞稿通篇已不見「動態淸零」相關字眼。

會議認為，今年是中共和國家歷史上極為重要的一年。面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的大陸國內改革發展穩定任務，迎難而上，加大宏觀調控力度，發展品質穩步提升，科技創新成果豐碩，改革開放全面深化，就業物價基本平穩，糧食安全、能源安全和人民生活得到有效保障，保持了經濟社會大局穩定、成功舉辦北京冬奧會、冬帕奧會、召開中共二十大。

會議強調，明年是全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年。做好明年經濟工作。

明年要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，優化疫情防控措施，形成共促高品質發展的合力。積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，產業政策要發展和安全並舉，科技政策要聚焦自立自強，社會政策要兜牢民生底線。

要著力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。

要加快建設現代化產業體系，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水準。要切實落實「兩個毫不動搖」，增強中國社會主義現代化建設動力和活力。

要推進高水準對外開放，更大力度吸引和利用外資。要有效防範化解重大經濟金融風險，守住不發生系統性風險的底線。

會議強調，要加強中共對經濟工作的全面領導，要統籌做好重要民生商品保供穩價和煤電油氣運保障供應，關心困難群眾生產生活，保障農民工工資發放，抓緊抓實安全生產和防災減災工作，維護社會和諧穩定。

會議指出，全面從嚴治黨十年磨一劍，反腐敗鬥爭還遠未到大功告成的時候。要進一步增強堅定不移全面從嚴治黨的政治定力，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去。紀檢監察機關要始終堅守初心使命，堅決貫徹黨的自我革命戰略部署和全面從嚴治黨戰略方針，持之以恆正風肅紀反腐。

會議強調，要以強有力政治監督維護中共中央權威和集中統一領導。要持之以恆加固中央八項規定堤壩，對享樂奢靡之風露頭就打，對頂風違紀行為從嚴查處，堅決防反彈回潮、防隱形變異、防疲勞厭戰，重點糾治形式主義、官僚主義，緊盯工作中層層加碼、麻痹鬆懈、任性用權、不擔當不作為等問題，科學精準靶向整治。堅決懲治群眾身邊的「蠅貪」，進一步剷除腐敗滋生土壤。要完善黨和國家監督體系，更好發揮政治巡視利劍作用，增強對「一把手」和領導班子監督實效。