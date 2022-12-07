美國的ISM非製造業價格指數自7月以來快速下降，美國個人消費支出物價指數(PCE)也自高點出現反轉向下的趨勢，儘管核心通膨尚未反應，但可預見通膨壓力即將趨緩，美國聯準會將會是主要國家中最早放緩升息，有利美國非投資等級債市的反彈。台新投信分析，從歷史經驗來看，在景氣衰退期間，BB評級債券違約率小於1.5%，且正報酬機會高，若進一步搭配優先擔保利基，耐震防禦力將大幅提升，是力抗黑天鵝的絕佳債券組合。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，聯準會主席鮑威爾表示打擊通膨需要提高利率並持續一段時間，過程可能為經濟帶來痛苦。受到高利率及貨幣政策不確定性影響，美國非投資等級債券發行量在10月傳統發債旺季未出現反彈，且新發行債案多出現折價。不過，債券價格的下跌亦推高殖利率，從歷史上看，當市場收益率超過達到8%或更高後的3、6和12個月，平均未來報酬率分別約為2.5%、4.2%和13.2%。據外資專業機構估計，美國非投資等級債券違約率2023年仍將維持低檔，投資吸引力大幅提升。

李怡慧表示，目前債券殖利率位於歷史高點，市場已出現許多具相對價值標的，建議分批布局，鎖定未來報酬。操作上，在主要央行鷹派升息，衰退及違約風險上升背景下，應採取防禦型操作，因應市場大幅波動，建議配置優先擔保債、避開低評級債券，鎖定具備充足流動性，且商業模式穩健之企業的優先擔保債。區域方面，歐洲非投資等級債券不確定性較高，相對看好有機會受惠Fed率先放緩升息腳步的美國非投資等級債券，並提高BB評等債券比重。