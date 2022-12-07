九合一選舉民進黨大敗，前副總統呂秀蓮上月28日曾歸納出黨紀敗壞、執政傲慢失能等四大原因，她今(7)日表示，敗選以來，總統蔡英文只辭掉黨主席卻慰留行政院長，只「致意」卻從未「道歉」，而仍在幕後操控人事安排，桃園市長鄭文燦與民進黨立委蔡適應因論文抄襲而紛紛中箭，「恐怕只是執政土石流的前兆而已」。

呂秀蓮在臉書指出，此次九合一選舉，執政的民進黨剩2都3縣，執政版圖侷限在濁水溪以南，人口只佔全國6都16縣市的四分之一而己，堪稱慘敗。針對有些親綠朋友認為2018年民進黨在地方選輸國民黨，但2020年蔡英文卻贏得817萬票而自我安慰，認為不致影響2024的總統選舉，呂秀蓮呼籲別忘2019年香港反中運動促成台灣人「抗中保台」意識，尤其年輕選民的政治覺醒，更別忘了歷年來台灣選舉的政黨輪替有其「軌跡」。

呂秀蓮提及，第一任執政時還不致影響連任，但若是第二任，往往預告政黨可能會流失。2005年縣市長選舉，民進黨從9縣市掉到6縣市，不久由國務機要費衍生的紅衫軍事件就讓民進黨失去政權；2008~2016年馬英九執政，也因2014年縣市長選輸而讓蔡英文當選2016年總統。呂秀蓮認為，817萬人投給蔡英文，為何短短三年不到，就有三百多萬人背棄呢？民進黨若不深切反省並且改過自新，老用「世代交替」將責任推給前輩，或仍然派系算計，只會讓人民更加嫌惡。

呂秀蓮認為，敗選後，蔡英文只辭掉黨主席卻慰留行政院長，只「致意」卻從未「道歉」，而且仍在幕後操控人事安排，鄭文燦與蔡適應因論文抄襲而紛紛中箭，恐怕只是執政土石流的前兆而已，選後一周雖召開高層敗選檢討，但予人不痛不癢，不急不徐的感覺。呂秀蓮日前發表民進黨為何敗選四大主要原因，她感嘆表示，親綠人士及民進黨黨政要員視若罔聞，只拚命找「戰犯」或避重就輕塘塞了事。

此外，呂秀蓮提到，921世界和平日我發起「愛和平、保台灣」的跨黨派跨族群遊行，各黨都有來參加，只有民進黨無人敢來？11月12日她再度發起「反核武，救地球；愛和平，保台灣」活動，「是誰通令電視台SNG不准來採訪？不少人感到憤慨，是否民進黨不愛和平，也嫌選票太多了？」呂秀蓮說陳水扁和馬英九前兩任總統執政最後一年的難堪處境，幾乎走到那裡，人民反對到那裡，「水能載舟，也能覆舟，民進黨必須盡速有效作危機處理，慎防執政的土石流迎面而來」。