不少人會在浴室門口放腳踏墊吸水，一名女網友表示，本來使用絨布腳踏墊，但吸水性差，最近買了硬式珪藻土吸水效果讓她狂讚，並將其PO上網推薦給網友，沒想到一票人說，硬式珪藻土用久不吸水就算了，用磨砂紙磨過還是一樣，發霉整片看起髒髒的，當中一名網友推薦另一種軟式珪藻土，「我用2年都沒發霉，舒服又吸水」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，浴室門口本來用絨布腳踏墊，吸水性差、踩起來觸感還冰冰的，自從換成硬式珪藻土解決後，解決了她的困擾，但唯一的缺點是腳較大的人，可能會超出珪藻土，「推薦大家買。」

貼文曝光，網友皆認為硬式珪藻土久了就不吸水，且容易發霉，「硬式珪藻土久了會滑又不吸水」、「之前住的地方比較潮濕，還會發霉」、「買過，我覺得不好用，一下子就不吸水了 ，用磨砂紙磨、日曬，還是一下子就不吸水了，而且會粉粉髒髒的」、「不好用啊！磨個天荒地老還是髒，陰乾了還是不吸水」、「用到最後都是髒髒的水痕」。

留言中一名網友推薦另一種軟式珪藻土，「粉狀像沙包那種，我用了2年還沒發霉，踩起來也很舒服，且更吸水」。其它用過的人也說，「超級好用，超吸水！外面的布可以拆下來洗，裡面的粉包拿去曬太陽，鬆鬆的粉踩起來有點療癒」。