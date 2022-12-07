開車應注意什麼？一名網友認為，兩線道匯流時，應遵守「拉鍊式匯入（Zipper Merge）」，也就是像拉鍊一樣，一左一右前進、輪流通行；遇到的實際狀況，其他車輛非但不禮讓，甚至對他按喇叭，痛批「台灣人開車真的很不守規矩欸」。

原PO在PTT發文抱怨，他指出，根據《道路交通安全規則》102條規定，「由同向二車道進入一車道，應讓直行車道之車輛先行，無直行車道者，外車道之車輛應讓內車道之車輛先行。但在交通壅塞時，內、外側車道車輛應互為禮讓，逐車交互輪流行駛，並保持安全距離及間隔」。

也就是說，車多時應遵守輪流匯入的原則，不僅降低擦撞風險，也能有效紓解交通。原PO自認遵守規定，但當他要前進時，卻被另一道的車輛硬切，還對他按喇叭，氣得怒轟「拉鍊式匯入在台灣就是個笑話對吧」。

「很多台灣人開車都是先搶先贏，看誰比較兇」、「沒罰則的話，看誰臉皮厚」、「就算現場有交警也不會開單」、「我覺得很多人根本不知道這規定，筆試又沒考」、「如果對方硬插，我會猛按喇叭」。

另一派網友反駁，其實大部分駕駛都會禮讓，不讓的人才是少數，「依我的經驗，大概8成會遵守拉鍊式，除非你自己慢吞吞」、「拉鍊式如果有一輛不遵守，後面就亂套了，其實多數人都會有默契」、「不知道的本來就是三寶，不用太期待」。