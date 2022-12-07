準台北市長蔣萬安積極組建小內閣，找來前高雄市副市長李四川出任北市副市長，據悉現任北市工務局長、都發局長都將留任，而蔣萬安有意組織改造，公訓處擬與研考會合併、兵役局也可能跟民政局合併，因此首長可能不會找齊。

據了解，李四川答應擔任副市長後，已和蔣萬安初步討論人事，工務局長林志峯及都發局長黃一平可望留任，林志峯是李四川在擔任北市新工處長任內的科長，黃一平則是李四川在北市和新北市的同事。

另外，身為社子島開發案主要推手的地政局長張治祥，考量到換手恐耽誤政策時效性，蔣萬安也可能將張治祥留任。

對此，林志峯表示，李四川及蔣萬安團隊沒有聯絡他，沒有收到消息，「報派、報派啦」。

林志峯說，還有很多優秀人才，李四川在台北市曾任衛工處長、新工處處長，李在新工處待很久，是他在新工處的老長官，當時自己還是「小朋友」，現在自己已經轉為事務官參事，只是代理工務局長，老長官交代的任務都一定會幫忙，事務官也可以做，不一定要做政務官，什麼位子都可以做事，「不一定要當局長，局長做過就好了」。黃一平至截稿前未接電話。

有關北市府組織規畫，蔣萬安選舉時就已拋出成立青年事務局，另外也想升格都更處為都更局，強化都更的功能，而蔣萬安也打算將公訓處與研考會合併，兵役局業務與民政局重疊，也可能合併，因此首長可能不會找齊。