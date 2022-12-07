34歲的簡幗儀（Lilian Kan）有最美設計師封號，她不僅人美、有設計才華，還是會出書的才女，過往將重心放在設計婚紗的她，最近親自下海秀大尺度的情趣內衣辣照，可謂自家品牌最佳代言人，她連換上白、黑、紅、灰多套聖誕戰袍，其中白色那套不失清純感，腹部位置卻開了兩洞，引人遐想，網友也暴動回應，直喊要人噴鼻血不止了。

簡幗儀早年就讀香港理工大學時裝及紡織系碩士畢業，過往的願望是希望成為女孩們的「神仙教母」，替女性圓夢設計完美婚紗，而她每年還會出版一本散文集，大秀文學長才，今年5月她首度公開和媽媽的合影，可見簡媽媽也有雙大眼及挺鼻，間接可證實簡幗儀的美貌純屬「天然的」，她更有感而發寫下：「第一張好像我抱著將來的自己」。

內外在都屬女神級的簡幗儀，追求者眾多自然不在話下，2018年時她曾發文，坦言為騷擾私訊所苦，「受滋擾的程度是前所未有，說的是單向的超過幾百個msg，是每天」，親友和員工也都看在眼裡，還有狂粉跑到她公開的工作室說要找她，但平時客人見面要採預約制，員工通知後，讓簡幗儀一度連工作室都不敢回，封鎖了狂粉帳號，對方又會再開新帳號騷擾，跟對方說要報警後，對方更厚臉皮說：「我沒做出任何意圖傷害你的事，你不能阻止我追求你」，令她不得不公開此事，希望對方某天知難而退。

而近日聖誕佳節將至，簡幗儀曬出親自上陣穿旗下品牌內衣的照片，她表示：「5套當中其實我最喜歡白色那一套，純白的蕾絲上面有銀鑽點綴，襪帶和長襪有修長線條和修腰線的效果，非常柔美又有節日氣氛，真絲的睡衣也是我的心頭好，絲滑的質感令睡眠質素也一併提升」，呼籲女孩在家也要寵愛自己，粉絲則回：「救命呀」、「你是維秘天使嗎」、「噴血噴死了」、「滿地鼻血的狀態」、「白色！美！要買下來」。