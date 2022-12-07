據大陸央視新聞客戶端報導，中國科學院海洋研究所科研團隊，成功研製了國際上首套深海多通道拉曼光譜探測系統（Multi-RiPs），並在南海冷泉區域成功構建了深海原位光譜實驗室。學者指出，該無人實驗室未來可以布局在深海的熱液區，研究硫化物、礦物，而這些資源都可能是以後的戰略金屬資源。

報導指出，該探測系統通過雷射產生的光譜，可以探測深海極端環境中物質的主要化學成分，例如探測可燃冰的結構與組成，並捕捉其相關動態規律和潛在聯繫。在此基礎上，該科研團隊在南海海域成功構建了首套深海原位光譜實驗室，該實驗室是一個無人實驗室，相當於把地面實驗室挪到海底。

該實驗室可在深海冷泉、熱液等區域進行常態化運行，開展長期、連續、多點位的海底觀測、資料獲取和可控實驗。用於研究深海熱液、冷泉等對於海洋生態與全球氣候變化的影響，並可用於探究生命是否起源於海洋等科學假說。

中國科學院海洋研究所研究員張鑫介紹，該無人實驗室系統最大可以耐受4500公尺的海底壓力，囊括南海大部分海域，未來可以布局在深海的熱液區，研究深海的硫化物、礦物。這些資源可能是以後的戰略金屬資源，系統可以對這些物質的形成演化過程和機制進行相關的原位試驗與研究。