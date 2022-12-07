鄉民回應。（截自Ptt）

國民黨桃園市長當選人張善政即將上任，民進黨桃園市議會黨團在昨（6）日發動甲級動員，要求將預算退回重審，最後因人數劣勢，杯葛失敗。而相關新聞經轉發至社群平台PTT後，也引起網友熱議，痛批民進黨「輸不起」，相關討論更已呈現「爆」等級。

桃園市議會昨聯席審查112年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，民進黨團甲級動員，下屆總召呂林小鳳提動議要求將預算退回重審，認為張善政祭出一些新政見，所以有20多億未編入總預算，多名綠營市議員更高喊「責任政治、重編再審」。

對此，Ptt鄉民痛批「有夠低劣」、「丟了市長大位就馬上換一副嘴臉，DPP真噁心」、「輸不起就開始出爛招」、「民進黨只會扯後腿，給你執政又亂搞一通」、「輸不起」、「選輸了動作一堆」。

也有人嘲諷民進黨「真的比較適合在野」、「桃園民進黨議員8年沒上班了吧」、「民進黨在野才會認真呀」、「民進黨真的票還很多，繼續玩吧」、「我終於懂了，民進黨在野，標準才會在，民進黨執政，所有事情都是沒有標準的」、「民進黨也知道什麼是責任政治」、「才是我熟悉的在野黨，有夠認真，笑死」。