「麻一點、麻辣喝點茶」結合麻辣鍋及麻辣特色手搖飲，搶攻年輕消費市場。（鼎王提供／馮惠宜台中傳真）

挺過新冠疫情衝擊，口袋深的餐飲集團紛紛展開新佈局，麻辣鍋一哥「鼎王」日前在公益路再開麻辣鍋新品牌「麻一點、麻辣喝點茶」，結合麻辣鍋及麻辣特色手搖飲，打造火鍋與茶飲的全新消費場景。而築間幸福鍋物也首度插旗公益路主打CP值超高的無限放題自助吧，築間公益黎明店12月9日開幕，營業時間拉長到凌晨兩點，就是要夜行者一人輕鬆開鍋吃宵夜。

看準國人愛吃火鍋及愛喝手搖飲的特性，鼎王餐飲集團11月下旬在公益路開麻辣鍋新品牌「麻一點、麻辣喝點茶」鎖定八年級、九年級生年輕族群，結合火鍋與茶飲，不只能內用大啖鍋物，茶飲吧台設置於門口結帳櫃台，同時提供飲料外帶服務。

「麻一點、麻辣喝點茶」以「麻」為主題特色，湯頭部份主打麻辣三味鍋，一次品嚐到麻辣、蕃茄及菌菇三種湯底，且內用皆提供試湯服務，一次滿足各種口味鍋控的喜好。店裏也將昔日鼎王經典菜色重新詮釋，包括麻粉必嚐功夫菜：憤怒鳥蛋、麻辣鮭魚頭及功夫香毛肚搭配招牌沾醬。而爽脆系菜色「精選厚片黃喉」質地厚實Q脆帶勁；另有「麻辣雙味拚腸」及「饞嘴小酥肉」一上桌即可享用、也可入鍋涮煮。

築間幸福鍋物提供14款湯底，主餐則有牛、雞、豬、羊、海鮮等28款選擇。（築間提供／馮惠宜台中傳真）

「築間幸福鍋物」主打CP值超高的無限放題自助吧，做市場區隔。（築間提供／馮惠宜台中傳真）

另近年積極佈局全台餐飲市場的築間餐飲集團旗下12月上旬也將前進台中美食聚落一級戰區公益路二段，「築間幸福鍋物」公益黎明店擁有2層樓店面，席設60個座位，位於西屯七期與南屯八期交界，並鄰近單元2及單元3重劃區，對於此戰略位置相當看好，公益路的餐飲市場頗具盛名，築間餐飲集團此次插旗別具意義。

該店主打CP值超高的無限放題自助吧，做市場區隔，提供數十種蔬食、鍋料、飲料、冰淇淋等吃到飽食材，套餐400元到1580元起，並營業到凌晨2點，訴求一人也能輕鬆開鍋吃宵夜。