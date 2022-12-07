泰福-KY(6541)今(7)日正式宣布啟動「泰福2.0」計畫，董事長閻雲強調，公司將從生物相似藥領域正式進軍抗體藥物複合體(ADC)產品開發，強化產品線綜效。閻雲說，鎖定ADC藥物作為邁入新藥領域的第一步，希望藉由ADC藥物架構特性，充分發揮泰福生技的研發優勢，包括1.已建立了生物分析、製程開發等實力堅強的抗體製程研發團隊；2.累積建立了豐沛的抗體產品系列，都是未來泰福ADC新藥平台最佳實驗的抗體藥物標的。

閻雲說，跨足新藥研發領域是他上任後一直念茲在茲的使命之一，經過一年緊鑼密鼓的運籌帷幄，運用泰福生技精心規劃的ADC新藥設計平台概念為主軸，聯手台灣具有蛋白質新藥製備與實驗專長的研發機構，展開第一個抗體藥物複合體的研發計畫，揭開「泰福2.0」的序幕。

ADC藥品是一種結合單株抗體(monoclonal antibody)與小分子藥物的新興生物治療藥物，主要是利用抗體的專一性將毒殺細胞的藥物導向標的細胞，精準地與標的細胞結合後，以高細胞毒性的小分子藥品(細胞毒殺藥物)毒殺標的細胞，達到精準治療目的。近年來ADC新藥療效與市場發展倍受矚目，英國Clarivate於2021年在Nature Reviews Drug Discovery發表的分析指出，ADC全球市場的成長預期在2026年將會超過160.4億美元。

為加速泰福生技在ADC新藥開發速度，看好生技中心亦有ADC抗體藥物複合體新藥的開發經驗，泰福生技將以自有的鏈結技術委由生技中心團隊產製ADC以進行臨床前評估，協助泰福生技從生物相似藥跨入ADC抗體藥物複合體新藥開發的領域。

泰福生技以治療癌症所引起的嗜中性白血球減少症的TX01，已獲加拿大藥證與經營許可證，正為明年藥品上市作最後衝刺，而在美國藥證申請方面，預計近期可敲定FDA查廠時間；至於乳癌相似藥TX05，也馬不停蹄地準備FDA補件。