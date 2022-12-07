前台北市副市長黃珊珊市長選戰落選後，安排自己的下一步為巡迴法律服務，每週在台灣民眾黨4位議員當選人服務處提供法律諮詢，直接銜接第一線，黃珊珊表示，24年前開始選議員時，就是在大街小巷擺張桌子，為市民提供免費法律諮詢，不同的是這次擴大服務到全台北市，也允諾將會擴大律師團協助大眾。

黃珊珊在臉書表示，人生不是只有政治，做事也不是只為選舉考量，昨晚上六點出頭抵達現場時，看到門口大排長龍的人潮，扶老攜幼，甚至坐著輪椅來，心中不免感觸，台北市還是有這麼多的市民需要幫助。

「我想，這也是我存在的價值吧，只要能夠繼續為台北市民貢獻一己心力，都是值得、快樂的」，黃珊珊不會忘記以服務市民為本的初衷，當大家法律上的靠山。 也有不少粉絲不諮詢，純粹帶著點心來支持黃珊珊，希望黃珊珊工作之餘也可以吃點東西，維持體力。

不過也因黃珊珊名聲響亮，吸引許多民眾前來報名，原定服務到八點的法律諮詢，拖到十點多才結束，黃珊珊也承諾，未來會陸續擴大律師陣容，盡可能提供更快速的服務。黃珊珊也預告下週將會回到自己最熟悉的港湖區，議員當選人陳宥丞服務處，民眾可電洽登記。