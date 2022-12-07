2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》強勢回歸夢時代，金鐘主持群也正式出爐，由天團「浩角翔起」搭檔NO.1女神「白家綺」接下主持棒。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》強勢回歸夢時代，高市府7日宣布，跨年倒數後將由搖滾天團「八三夭」率先登上雙面舞台，而金鐘主持群也正式出爐，由天團「浩角翔起」搭檔NO.1女神「白家綺」接下主持棒，詼諧又無厘頭的主持風格，勢必激盪出歡樂火花。

八三夭團員表示，相當期待登上全台首座「雙面舞台」，他們近期會努力練體能，讓演出當天在寬廣的雙面舞台上跑動，與現場粉絲都「靠近一點」，希望將精彩表演與史上首次260度的雙面舞台結合，絕對讓現場氣氛嗨到最高點。

八三夭透露，他們將準備適合一起吶喊的情歌，不管現場是一群朋友，還是無法跟心愛的人一起跨年的粉絲們，都能夠跟著唱，從2023年一開始陪伴所有高雄粉絲在最美的亞洲新灣區，享受最特別、最新潮的跨年表演，真的相當興奮。

主持經驗豐富的浩角翔起及白家綺，過往就曾合作主持跨年活動，讓跨年晚會「笑果不斷」，這次接下高雄跨年主持重任，身為「高雄通」的浩角翔起表示，每年都可以到熱情的高雄覺得很幸福，回高雄跨年就像過年回家團聚的感覺，也發現高雄1年比1年更美。

2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》強勢回歸夢時代，金鐘主持群也正式出爐，由天團「浩角翔起」搭檔NO.1女神「白家綺」接下主持棒。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

而白家綺則是第2次主持高雄跨年晚會，感動之餘也偷偷預告當天服裝要多辣有多辣，基本上是「地獄辣椒麵」等級，要大家都拭目以待，同時也向粉絲喊話想吃蒸餃、鴨肉飯、白糖粿等美食，至於跨年雙面舞台，已經準備好呈現特殊表演，絕對會帶來精彩又獨特的演出。