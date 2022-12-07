藝人Gino(蔡東威)近來從力捧他10年的民視跳槽到三立，最近他上《醫師好辣》節目自爆曾經罹患猛爆性肝炎，他透露當時手上有3部戲加八點檔，沒想到拍戲時被導演發現他的眼睛變成黃色的，趕緊勸他去看醫生，沒想到就醫檢查出肝指數高到險些釀成猛爆性肝炎，隨時可能沒命，如今回想起來他直呼「很怕有命賺沒命花」。

Gino日前在《醫師好辣》節目透露，先前有2、3年時間在大陸工作，當時所有親戚朋友都看不到他，自己的生活也不好過，大約一年半的時間，只能花10塊人民幣(約台幣43元)，到賣場買大份量炒飯或炒麵，對半分成中餐和晚餐，讓Gino坦言「真的很慘！」

後來Gino重回台灣發展演藝事業，某次回家時，Gino無意間聽到親戚朋友問爸媽：「怎麼都沒看到你兒子？當年自己選擇演藝工作，都沒看到人…」，就因為這句話激怒到他，於是Gino接戲接到每一台都拍過，即使台語講不輪轉，照樣接下台8，讓爸媽參加同學會時很光榮、很開心，而他自己也感到非常自豪。

沒想到本身就有B型肝炎的他，某天拍完戲，導演冒出一句「螢幕顏色調一下，他眼睛黃成這樣！」，對色後發現正常，只有Gino眼睛是黃的，其他人都是白的，於是在工作人員苦勸下到醫院檢查，果然一去醫師就說，「指數差一點點就猛爆性肝炎，猛爆性肝炎只要一確定，你是可能馬上忽然就離開了！」，於是Gino嚇得趕緊停掉手上3部戲、專心調養身體，直喊「很怕有命賺沒命花！」。