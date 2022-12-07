國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇近日頻攻民進黨內有黑道勢力，沒想到昨竟遭電話恐嚇，她今天受訪時透露，這已經不是第一次發生，9月就有過一次，但當時沒有錄音，這次助理有所警覺，當下便錄音報警。她強調，不能縱容這種行為，籲警方盡速查出幕後是否有人主使。

王鴻薇說，目前狀況也比較麻煩，因為透過議會主機打入，不會顯示來電號碼，加上經過議會主機有非常多電話，警察辦案難度不小，但助理已有立即錄音，並交由警方偵辦。

王鴻薇指出，之前她便在臉書提過，9月選戰期間，辦公室曾經接到類似的恐嚇威脅，當時有報案，但因為沒有錄音，警方辦案難度高，後來她就告訴助理，若接到類似恐嚇、威脅電話，鬥要盡量來錄音，而昨天助理警覺心也很高，有用手機錄下對方恐嚇言詞。

王鴻薇表示，她昨日跑完行程後便親自去報案，因為不能縱容這樣的威脅、恐嚇行為，也拜託警方盡速找到誰做的、幕後有沒有人主使，「大家要一起阻止黑道猖獗、黑道治國，這要靠大家力量」。

王鴻薇透露，昨天是她第一次申請隨扈；她強調，雖然自己參選過很多次，但從來沒申請過隨扈，包含這次議員選舉，分局長多次詢問是否有隨扈需求都回絕，但這次決定要申請，是因為有責任保護自身團隊，小心為上。

媒體詢問，是否覺得自己說過哪一句話，或提到誰而觸怒對方，王鴻薇說，聽到對方威脅「開槍」確實會擔心，但目前她不敢確定是觸怒何方，她應有的責任是立刻報案，請警方偵查，至於是做了哪件事或說了什麼話，她沒有任何證據，只能拜託警方偵辦釐清。