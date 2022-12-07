新黨游智彬爆料國安局長陳明通在台大國發指導的論文，一個題目、一份數據9人共享的「九胞胎論文」。國民黨立委賴士葆批評，蔡英文總統基於權力的傲慢，不甘心愛將被民意逼下台，但陳明通早已出賣學術靈魂，不知羞恥為何物，這個重創學術倫理的醜聞風暴好像歹戲拖棚，民眾都看到倒胃口了，「Enough is enough，真的夠了。」

賴士葆表示，陳明通替民進黨的政治菁英快速的加值洗學歷，堪稱「功在黨國」，被抓包縱容包庇學生論文抄襲，讓學生被台大撤銷學歷，陳明通形象已經崩壞，卻繼續在位子上不覺得羞愧，戀棧職位不主動求去，即便讓民進黨成為輿論撻伐的提款機，全黨仍然發揮「一日為師，終身為父」的精神尊師重道，感恩師父。

賴士葆批評，陳明通指導的論文抄襲接二連三，已經斯文掃地，現在又被爆料駭人聽聞的一個論文題目9個人共享的「9胞胎論文」。前新竹市長林智堅論文抄襲爆發，社會對這個議題是非價值的判斷已經很清楚。

賴士葆說，陳明通人設已經崩壞絲毫，沒有公信力，整個蔡政府仍然挺陳明通指導的論文不公開，其實紙包不住火，與其被擠牙膏似的爆料凌遲，不如誠實道歉下台才是上策。