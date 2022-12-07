國發會主委暨行政院國發基金召集人龔明鑫今以董事身份出席台積電（TSMC）美國亞利桑那州鳳凰城的進機典禮；國內有輿論對此事解讀為「去台化」，龔明鑫澄清，完全不存在「去台化」議題。

龔明鑫表示，這次宣布美國投資的產能僅占台積電產能很微小的比例，他以法人董事的身份強調，台積電最先進的製造仍在台灣，台灣的廠也會是最賺錢的廠；龔主委接受當地媒體訪問時表示，自己是以「最大單一股東－國發基金」的法人董事身份出席活動。

龔明鑫進一步分析，美國Arizona廠目前已宣布的5奈米（含新宣布的4奈米製程）廠約一個月約2萬片、新宣布的未來3奈米廠約一個月2.5萬片，合計到2026年約一年可生產60萬片；而目前台積電一年的產能（以12吋晶圓為單位計算）約1356萬片，僅佔4％左右的產能，更何況到2026年可預期台積電的產能又將大舉提高，佔比又會更降低，可以想見，完全沒有「半導體產業鏈正在去台化」的問題。

龔明鑫指出，美國在IC設計是全球最強、台灣是生產製造全球最強的國家，兩個最強的國家合作就是最好的供應鏈，在互信互賴的供應鏈基礎上，未來還有更多合作空間。國發會6月率團參與SelectUSA的5G團，便是一個很好的例子，在新的5G供應鏈形成時，台美共同創造合作新商機。

龔主委強調，自己以法人股東的董事身份向各位澄清，台積電一定會把最新的技術和製程都留在台灣，而且台灣的廠也將會是全世界最賺錢的，「去台化」的議題完全不存在。

台積電創辦人張忠謀稱，在美順利設廠是美夢成真；龔明鑫表示，上次在美設廠的有些過去情況是不允許，現在已經慢慢改善，尤其是人才的問題，目前台積電採取一半美國員工來台受訓、一半台灣員工赴美支援，兩邊合作，慢慢把廠設立起來。

現場媒體也好奇，龔明鑫是否與美國總統拜登有互動的機會？龔明鑫表示，這次參與活動是以董事身份出席，不是官員身份，會以台積電的安排為主。目前沒有特別與拜登有所互動。