為讓壽山動物園內的成員有更好的環境，讓遊客有更好的遊園體驗，高雄市政府斥資5.5億元，歷經一年多改造的「新動物園運動」，在殷殷期盼下，終於要展現成果，即將在12/16開始試營運。原本就開放六歲以下兒童免費入園，高雄市長陳其邁加碼宣布高雄市的國民小學兒童自試營運日起免費入園，未來歡迎國小辦理戶外教學，家長假日多多帶著家中兒童一起來親子同遊首選的壽山動物園遊玩。

壽山動物園12/16試營運，採預約入園制，並將於12/14上午10點開啟售票服務。(高雄市觀光局提供)

市長陳其邁視察壽山動物園親水廣場。(高雄市觀光局提供)

此外，為讓動物逐步習慣人群，確保良好的遊園品質及降低交通衝擊，動物園試營運期間採預購門票制，平日限額2000張、假日3000張，將於14日上午10點開放售票，民眾可至線上預約訂票系統完成註冊後預約入園時段，也可到7-11 ibon或kkday購票。

市長陳其邁示範如何拍出空橋神級美照。(高雄市觀光局提供)

壽山動物園12/16試營運，採預約入園制，並將於12/14上午10點開啟售票服務，官網預約購票流程。(高雄市觀光局提供)

高雄市長陳其邁表示，動物園是童年幸福記憶的起點，壽山動物園歷經1年多的整建，改造後除提升動物福祉外，也創造輕巧的高架長廊穿梭於動物棲地之上提供獨特的遊園體驗，並提升園內空間的藝術美感與營造優質餐飲休憩環境。園區將於16日試營運，為讓動物保育觀念向下紮根，設籍高雄市的國民小學兒童自試營運日起免費入園，只要銅板價就能全家福開心遊園。

觀光局周玲妏局長也提到，壽山動物園REOPEN為高雄12月份的盛事，考量園區動物福利並節省現場排隊購票時間，壽山動物園官網導入線上預約訂票系統(https://kh-zoo.kcg.gov.tw)，將在14日上午10點開啟售票服務，請民眾先完成註冊程序後進行購票，購票成功後將產出QRcode，憑QRcode至入口閘門掃描即可快速入園，此外特別擴大官網可預購入園期間至112年1月20日，讓大小朋友有充足的時間可以規劃來高旅遊行程，讓旅程更有深度，創造更多新的回憶。

壽山動物園進一步補充，一人可預約6張門票，人數1人可直接掃描入園，如果預約人數2人以上，請在入園日到現場自動售票機取票再到入口閘門掃碼入園，團體票更設有快速通關閘道，讓家族旅遊和校外教學活動更方便。團體預約請依線上訂票系統(https://kh-zoo.kcg.gov.tw) 團體預約須知進行申請，並留意回覆郵件以免向隅。另為提供多元購票管道，在7-11 ibon也可以預購壽山動物園全票及半票，KKday 平台僅販售壽山動物園全票，更多購票資訊可至ibon(https://reurl.cc/7jKjbD) 或KKday官網(https://www.kkday.com/zh-tw)查詢。