「登山女神」曾格爾聲稱13小時無氧速攀，登上世界第八高峰馬納斯魯峰（Manaslu）創世界紀錄，不過遭外界質疑造假，她昨(6日)曬出警局報案單，並附上律師事務所聲明書，祭出10萬懸賞證明她未親自登頂者，對此，知名律師李怡貞提出4點質疑，掀起網友議論。

曾格爾創下世界紀錄卻屢遭質疑，雖然曬出GPS及登頂影像，仍不被外界採信，募資專案從10月16日就被平台凍結，日前(3日)更將募資計畫轉為結束，贊助者可在期限內全額退費，她昨(6日)曬出警局報案單，並附上律師事務所聲明書，強調有陪同攀登者全程見證並簽署見證書可憑，近來謠言已侵害自身名譽，藉此警告勿再以不實言論做出不當質疑，以免觸法，更強調若能有具體實證指出她公開的證據造假，經具有公信力第三方認證後，願意給新台幣十萬。

對此，曾隔空交戰多次的律師李怡貞，公開提出四點質疑，依序是一、陪同者有沒有收曾小姐的錢，二、名譽這個東西要先有，才會有侵害的問題，三、無氧、速攀不再主張，四、懸賞廣告金額開一千萬才比較誘人，這種偷換概念真的沒意義，虛實交錯被排除。

對此，網友紛紛留言：「找幾個人共同畫押就能證明某件事為真，不曉得這在法庭上是否管用」、「太神了，從她言語中，看得出某些事情」、「謊言太多惹，有時會搞不清楚在講那件事啦」，對於有網友指出李怡貞因為看透事情才被封鎖，她則是親自回應：「我一開始的留言就是說沒人說她沒登頂，而是在說她無氧速攀的紀錄」。