央行委請臺灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第七套「癸卯兔年生肖紀念套幣」，銷售採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，本次套幣銷售數量為9萬套，「網路預購」及「臨櫃銷售」各配售4.5萬套，每套售價新臺幣1800元；網路預購者每人最多可申購10套，臨櫃購買者每人每次限購2套。

民眾自本(111)年12月12日上午10時起至12月21日止可上網預購，如配額售罄將提前終止；或於112年1月4日起，前往臺灣銀行各分行(簡易型分行除外)臨櫃購買。

本次套幣採銀幣(面額新臺幣100圓)及銅合金幣(面額新臺幣10圓)各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「兔」圖樣為主題，背面是臺北市孔廟為宣揚儒家文化與精神而舉行的祭孔大典；銅合金幣正面以生肖「兔」為主構圖，背面則為部分上彩的「菊花」。

而套幣包裝盒設計新穎，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。

網路申購者，可於臺灣銀行「癸卯兔年生肖紀念套幣網路申購系統(https://coinset.bot.com.tw)」網站辦理預購，每人限申購1次，成功預購者須自申購日起(含)3日內完成繳款(截止時間為第3日的23時59分59秒)，逾期未繳者視同放棄，其申購數將重新釋出；在申購數尚未額滿前，逾期未繳款的預購者可再次進行申購。完成繳款者，可於112年1月4日至2月10日間赴選定的臺灣銀行分行領取。