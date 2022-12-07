電子病歷雖已普及化，然而缺乏統一規範，導致機構之間難以交換資訊。過往當醫療院所與衛福部、保險公司、健管中心交換資料時，僅少數以電子病歷往來，當要交換電子病歷時，則面臨資料欠缺統一格式的情況，需耗費龐大人力來辨識資料，機構間的資訊也因格式不一而難以互通，無法提供更具價值的附加效益與應用。

國泰金率先整併集團內跨業資源，突破醫療與科技金融界線，打造新一代雲端電子病歷平台「iFHIR Center」，將醫院常用的非結構化電子病歷轉換為國際標準FHIR格式，促進醫療資訊的交換。目前「iFHIR Center」已完成第一階段功能，將透過「FHIR轉換引擎」協助全台醫療院所將傳統、非結構化的電子病歷格式（如：CDA R2-XML）轉換為FHIR格式；未來則預計在平台上開拓多元應用場景，與核保理賠、健康照護/健檢、智慧醫療科技串聯。

「iFHIR Center」由國泰金控數位數據暨科技發展中心（數數發中心）所開發，11月初已通過由台灣醫療影像資訊標準協會舉辦的第三屆台灣FHIR聯測，該平台是以FHIR作為資料交換標準並採微服務架構，具備強大的彈性與擴充性，讓醫療院所在不需動到核心系統、不需撰寫大量程式的情況下，即可透過API（應用程式設計界面）快速將不同的電子病歷資料統一轉為FHIR格式。同時該平台也提供多種功能模組，醫療院所可以依據不同醫療服務需求與未來發展方向，進行各類AI模型訓練，有助於雙方研發新型態商業應用。

「iFHIR Center」目前合作對象除了國泰綜合醫院，也獲得指標性醫療機構認可，已與中山醫學大學附設醫院在內等三間院所簽訂合作備忘錄，目前也有多間醫院與國泰積極洽談中，未來也期待與保險公司合作。