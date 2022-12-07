台灣首部真人寵物實境節目《TOP DOG》，邀請羅志祥、陳楚河、胡宇威、李宣榕、魏蔓、任容萱等6位藝人共同主持。豈料，原本節目班底峮峮（吳函峮）位置，竟換成任容萱。據悉，是因考量到她已逝的前男友小鬼（黃鴻升）過往與小豬的關係，怕節目播出後被模糊焦點才在開錄前決定換角。對此，峮峮經紀人也回應了。

根據《鏡周刊》報導指出，峮峮原本也是主持群之一。然而，由於小鬼與羅志祥過去一同主持《娛樂百分百》節目時，曾傳出小豬因為在廁所聽聞小鬼講他閒話。此外，過去被封為「羅志祥第二」的小鬼也為這稱號感到很不滿，而讓兩人種下心結，2015年小鬼請辭《娛樂百分百》後，兩人便再未同台。因此，邀請身為小鬼前女友的峮峮一同出演節目，恐會模糊節目焦點，才會改由任容萱接手。

對此，羅志祥方面對於峮峮參與節目的安排完全沒意見，不過也尊重節目組的邀請結果。另外，峮峮的經紀人表示她原本對節目相當期待，不過能理解節目組的安排，認為工作的邀約都是緣分，有緣下次還能再聚首。

事實上，過去小鬼逝世後，羅志祥曾前往靈堂悼念，並在IG上寫下：「我來看你了，跟你說了好多話，希望你能聽到，一路好走。」此外，任容萱姊姊Selina（任家萱）過往也和小豬有過一段情，成員間糾葛的情感關係也讓節目在還未開播時便話題不斷。