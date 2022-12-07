吳政杰說明，由於北面的紅羅垃圾堆置場沒有加蓋，質地較輕的塑膠袋遇到東北季風吹襲，海風會將它吹向空曠的潮間帶，接著阻擋在成功水庫下方的區域。（張茂雄攝）

這是澎湖冬季才會有的特殊景觀，它就位於湖西鄉成功村成功水庫下方，這面鐵網上面密密麻麻的塑膠袋，隨著強大東北季風，從紅羅垃圾暫置場部分被攔截在此，部分吹進成功水庫裡面，成為澎湖居民的飲用水來源。水源汙染的問題相當嚴重，湖西鄉長吳政杰無奈的表示，如果不盡快處理，飲用水造成的汙染問題，恐會危害澎湖下一代的健康。

成功村這幾年大力推廣社區創生，許多遊客到此體驗傳統漁法撸魚栽的樂趣、欣賞豬舍咖啡、Pizza窯烤的漁村美景，但是走到這面獨特的「垃圾牆」，卻感到十分的奇怪，怎麼會有那麼多塑膠袋的卡在鐵網上面。

吳政杰說明，由於北面的紅羅垃圾堆置場沒有加蓋，質地較輕的塑膠袋遇到東北季風吹襲，海風會將它吹向空曠的潮間帶，接著阻擋在成功水庫下方的區域，這裡有如一個漏斗狀的接口，將所有的廢棄物聚集在此，風大揚起的塑膠袋還會直接進入水庫，造成飲用水的汙染問題。

塑膠垃圾吹進成功水庫裡面，成為澎湖居民的飲用水來源，如果不盡快處理，恐會危害澎湖下一代的健康。（張茂雄攝）

澎湖縣每年需處理約2.4萬公噸家戶垃圾，環保局提出機械簡易分選前處理計畫，初步申請試作1萬公噸，試驗垃圾機械前處理，達成垃圾減量，降低不可燃物進入焚化廠。機械分選設備已組裝完成，平均每日可處理約150至200公噸家戶垃圾，壓縮打包物數量約3000顆，每顆重量平均約達950公斤，外層包膜達6層以阻絕異味、解決垃圾逸散。

縣府雖努力改善紅羅垃圾轉運站南側圍牆、北側防塵網的修復更新工程，整體規劃設置機械分選廠，產出的生活垃圾進行篩分處理，但是堆置問題處生的飲用水汙染，如果不立即處理，恐會產生更大的危機。