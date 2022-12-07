台北市第3選區立委補選開打，國民黨參選人王鴻薇近日緊咬民進黨參選人吳怡農背後有黑道勢力，卻接到恐嚇電話，對方揚言「再弄黑道就開槍」。吳怡農今在文昌宮受訪表示譴責暴力行為，拜託警方全力偵查，強化提升王鴻薇的安全維護。

王鴻薇近期攻擊黑道議題，但葉林傳昨天沒有出席王鴻薇公開行程，兩人卻私下見面，遭質疑偷偷摸摸。吳怡農說，「這議題炒作可以告一個段落了」，民進黨團在立院有提出具體的選罷法修正案，也希望國民黨朋友也一起跟進，一起讓政治制度更符合大家要求，一起來改變。

談到王鴻薇接到恐嚇電話，吳怡農表示，這是非常嚴肅的事情，他譴責認為暴力行為，據他了解王鴻薇辦公室已經報案，拜託警方全力偵查，也拜託警方強化提升王鴻薇競選辦公室附近的安全維護。

而是否擔心因黑道議題而仇恨值提高，被打成陳時中2.0？吳怡農說，操作仇恨是有效的，但還是必須堅持，相信選民們期待一場更正向的政治競爭，希望在接下來4個半禮拜，他以及對手陣營都能堅持更好的選舉方式，這是中山、北松山區選民應得的。

民進黨中常委黃承國自請黨中央調查，但黨中央似乎太被動，吳怡農說，其實他昨天講過，非常認同中常委的處理方式，「社會大眾有質疑時就坦蕩蕩面對，我們一起給社會交代。」

談及自己的國防政見，吳怡農說，他不需要挑戰對手在國防方面的任何政策，不管在國內看到任何的政治競爭或選舉，可以吵、可以辯論，但到國外一定要堅持維護國家尊嚴、主權。

他透露，在國防政策方面下周就會有一系列政見發表，自己從上次選舉以前就關心國防方向，包括兵役制度在這次選戰也提出具體主張，兵役制度的訓練以及役期的改革與檢討都是他一向的主張。