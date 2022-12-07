陳姓男子持刀行搶被逮。（和美警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

陳姓男子行搶後，立即更換作案衣物。（和美警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

街友持刀搶路人400元割傷人，換衣躲網咖仍遭逮。（影片/ 吳敏菁翻攝）

和美菜市場內日前發生持刀搶劫，陳姓男子利用收攤且市場內人潮多已散去，持刀脅持被害人，拉進暗巷行搶，得手後隨手將作案刀械逃逸，為躲避追緝，還換掉作案衣物，和美監視器全都錄，在彰化市某網咖店查獲躲藏包廂內之陳姓犯嫌。

據了解，50歲陳男已經離異，近來無家可歸，當起流浪漢，經常夜宿公園，並流連和美菜市場，有時候應徵點零工，經常伸手要錢。11月29日挺而走險，竟動手行搶。

警方表示，陳男得手400多元，且於行搶過程中劃傷被害人手指，案發後和美警分局立即組成專案小組積極偵辦，並報彰化地檢署檢察官指揮。

警方指出，專案小組成員立即調閱周遭監視器及訪查市場內目擊民眾，鎖定作案歹徒身分，陳男涉有重嫌，警方透過天眼防衛網擴大追查歹徒逃逸路線，歹徒犯案後立即更換作案衣物，企圖製造斷點以增加查緝困難，專案小組鍥而不捨緊追歹徒逃逸路線，旋於案發後4個多小時，在彰化市某網咖店查獲躲藏包廂內之陳姓犯嫌。

警方自陳嫌身上查扣剩下百餘元贓款及起出作案衣物等證物，全案依涉嫌刑法強盜罪移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。