台積電於美國當地時間6日宣布亞利桑那州晶圓廠開始興建第二期工程，預計2026年開始生產3奈米製程技術，董事長劉德音更證實將加碼到400億美元（折合新台幣約1.2兆）投資、增加逾2倍。知名半導體分析師陸行之在臉書發文指出，台積電預計在美導入5、4、3奈米製程，但美國廠營運成本高，這樣做等於會拉低毛利率，他直言，這對於一直在精算台積電獲利前景的外資分析師來說，並不算好消息，也應該寫不出什麼利多報告。

陸行之表示，台積電赴美投資成本高昂，但誰都知道地緣政治考量扮演一個絕對的角色，現在公司宣布從120億美元加碼到400億美元投資，對於成本高昂，毛利率明顯低於台灣任一廠及平均的美國廠而言，在其他假設基礎不變之下，台積電拉高美國廠資本開支，等於拉高低毛利美國廠營收比重、折舊費用，這樣做等於會降低整體公司毛利率。

陸行之並提出以下4個疑問，希望台積電能在一月份法說或歷史首次12/10海外分析師會議找機會解答。第1個疑問是，美國廠大部分用了很多台灣調校過，然後運過去且折舊3~4年的5奈米舊設備，以後4奈米、 3奈米應該也是類似，但400億美元投資5萬片，導入5、4、3奈米，似乎跟蓋新廠沒差別，他好奇為何會這樣，難道建廠成本(無塵室)比重大幅高，還是其他建廠成本拉高。

其次，陸行之提到，假設台積電未來幾年年度資本開支為400億美元上下，美國廠未來四年要投資400億美元，年度資本開支為100億美元上下、占比25%，低毛利先進製程業務占比明顯高於他的預期，公司是否會下調之前整體長期毛利率高於53%的展望。

第三個疑問則是，美國廠計劃在2024年會量產5奈米，跟台灣廠差距四年兩個世代差距；以及計劃在2026年量產3奈米，跟台灣廠差距三年一個世代的差距，公司是否打算在2奈米、1 奈米世代拉到同步或持續縮小技術差距。

最後，陸行之也好奇，台積電美國廠到目前為止，都沒宣布拿到任何聯邦政府的520億美元美國晶片法案的補助，如果拿不到補助，計劃會持續進行嗎？