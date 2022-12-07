金安獎頒獎典禮昨（6）日下午在新北市政府6樓舉行，交通部評核各縣市在2021年交通工程、交通教育及交通執法成果，被視為交通界奧斯卡獎，本次新北市政府警察局參選交通執法類道安創新貢獻獎，在眾多單位競逐之下，榮獲全國第2名佳績。

新北警提出「區間平均速率執法科技升級與管理」參賽獲獎，新北警表示科技執法是未來全國警察交通執法趨勢，不僅保障用路人安全，並可達撙節警力的成效，因攸關民眾權益，所以系統的穩定及正確性就備受關注，而新北市區間測速設備具有「三道內控機制」檢核功能，來確保系統正常運作。

新北警指出，實施區間測速路段執法後，整體違規及事故最高下降7成，檢視過往舉發資料，均無時間異常紀錄或申訴成功案例，公正性從未遭受質疑，並協助經濟部標準檢驗局制定「區間平均速率裝置檢定檢查技術規範」，且獲得全國第一張檢驗合格證書。

新北警表示，交通執法並不是只有舉發違規，在背後深層目的是提醒用路人遵守交通法規、依據標誌、標線使用道路，進而降低交通事故發生，減少民眾受傷、死亡，讓民眾都能平安回家，才是警察在爭取榮譽同時背後真正的用意。