中市1名男子暗夜遭洗劫，警方以車追人逮6嫌送辦。（民眾提供）

中市1名男子暗夜遭洗劫，警方以車追人逮6嫌，起獲1把玩具手槍及贓款。（民眾提供）

中市昨天凌晨1名男子在路旁被3名歹徒圍堵，惡徒亮出玩具手槍洗劫後逃逸，警方以車追人，在案發10小時內先後在大甲、潭子等地區查獲何姓男子等6人，何男等人到案後均坦承犯行不諱，警方今天依強盜罪嫌移送台中地檢偵辦。

警方調查，被害男子昨天日凌晨3時許訪友，從北區中清路一帶搭乘計程車到成功路下車，在騎樓等候友人來接，沒想到，有3名男子先後走近包抄，亮出玩具槍喝令交出財物，搶走被害人的皮夾及銀行存摺等財物，3人得手後共乘1輛黑色自小客車，往大智北路方向逃逸。所幸，被害人未受傷，報警處理。

台中第一警分局獲報後組專案小組偵辦，調閱監視影像，循線以車追人，在案發10小時內將分赴在大甲、潭子地區，查獲何姓犯嫌等6人，起獲贓款元及1把玩具手槍等證物，何男等人到案後均坦承犯行不諱。

警方調查，何男與被害男子相識，得知他近期疑有大筆款項入帳，夥同友人謀議行搶，並教唆4人開車跟蹤被害人伺機下手，案發當天見被害人凌晨單獨在騎樓等人，由1人留守接應、3人下車動手行搶，犯後返回原車逃逸。

全案警方依強盜罪嫌移送台中地檢署偵辦，並擴大追查。