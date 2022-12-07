IC載板廠景碩(3189)受步入淡季及消費性電子產品需求疲軟影響BT載板需求，2022年11月合併營收雙位數「雙降」至近9月低點。不過，累計前11月合併營收已超越去年全年、提前改寫年度新高。法人預期景碩第四季營收將季減5～10％。

景碩股價9月底下探87元的16個半月低點，隨後一路震盪走升，5日觸及140.5元的3個月高點。受11月營收明顯轉弱影響，今（7）日開低走低、一度下殺跌停價121.5元，早盤跌幅逾9％，表現明顯疲弱。不過，三大法人本周迄今合計仍買超728張。

景碩公布2022年11月自結合併營收30.01億元，較10月36.04億元減少16.72％、較去年同期34.94億元減少14.1％，為近9月低點，仍創同期次高。累計前11月合併營收396.18億元，仍年增達21.89％，已超越去年全年356.72億元、提前改寫年度新高。

景碩受市場步入淡季及消費性電子產品需求疲軟，對BT載板需求下滑影響，單月營收自10月起明顯走弱，所幸尚有ABF載板需求持續暢旺撐盤。法人預期，景碩第四季營收將季減5～10％，預期明年首季落底、第二季起有望回升。

展望2023年，景碩先前表示，先前供需短缺的ABF載板，目前雖因市況修正而轉為平衡，但報價維持平穩狀態，BT載板價格亦維持穩定，目前載板產業市況已經見底。明年尚需觀察俄烏戰爭及中國大陸封控2大變數，但就產業面或景碩本身營運「都不用擔心」。

景碩總經理陳河旭指出，雖然廠商持續開出新產能，但在人工智慧（AI）、高速運算（HPC）、軍事、工業用帶動下，ABF載板需求仍穩健成長。目前市場普遍預期景氣會在明年中旬反彈，待市況回穩、需求恢復正常後，屆時ABF載板供需將再度轉為短缺。

陳河旭預期，景碩明年ABF載板將持平或成長，主因消費電子需求尚待觀察、目前預期持平。他指出，BT載板雖然應用於智慧手機、記憶體、電視等較多，但同樣使用BT載板的車用電子未來需求成長可期，低軌衛星及軍工航太用載板等其他零組件需求亦看佳。

因應市況波動狀況，景碩同步放緩擴產進度。陳河旭表示，規畫分4期興建的六廠第一、二期擴產進度不變，預期至明年第三季，ABF載板月產能將自今年中的2600萬顆增至4000萬顆，而第三期擴產計畫則預計明年底確認。

歐系外資認為，景碩BT載板營收貢獻達5成，受消費終端需求疲軟影響較大，可能抵銷大部分ABF載板營收及獲利成長，影響景碩整體營運成長動能，對此下修景碩2022～2024年營收預期7％、15％及11％，維持「中立」評等、目標價自160元調降至135元。

不過，美系外資則認為，儘管ABF/BT載板需求短期受PC/NB及智慧手機需求疲弱影響，但長期需求後市將維持穩健，未來一年將看到更好的供需前景，對營收及獲利後市維持樂觀看法，維持景碩「買進」評等、目標價216元不變。