基隆市長當選人謝國樑表示，未來市府發言人將由競選總部發言人余治明出任，也將推出市府podcast，與市民深度溝通市政。（張志康攝）

基隆市長當選人謝國樑7日表示，他將在就任後，與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政共組「市長聯合施政群組」。另外，他也責成新任的市府發言人余治明，建構基隆市政的podcast，與市民做深度的市政溝通。

謝國樑表示，在競選期間他曾與新北市長侯友宜溝通，侯提議北北基桃四市的市長可以組成「市長聯合施政群組」，如此一來，可以馬上溝通、馬上決策，諸如颱風天放假，或是發生緊急災害等，都可以在第一時間跨縣市提供協助，這些都是很有意義的，一定會慢慢來落實。

謝國樑說，目前各地市長當選人都正忙於人事，待就任後，將會盡快落實侯友宜選前所提議的「北北基桃聯合施政平台」想法。

另一方面，謝國樑也說，新任市府發言人將由原競選總部發言人余治明擔任。謝國樑指出，余治明不只是市府發言人，也盼是市府Podcast發言人，他希望市府能與市民深度談論市政議題，市府一定會推出Podcast，邀請各局處首長，針對民眾關心的議題進行深入討論，讓民眾能夠理解市府施政。至於是否會有更多發言人，謝國樑說，市府業務繁多，他會慎重考慮。

新市府發言人余治明今年28歲，學歷為國立臺灣師範大學運動休閒與餐旅管理研究所碩士，曾任國民黨青年部新住民工作坊特約研究員、奔騰思潮專欄作家、桂冠實業行銷顧問等。

余治明指出，他會做好市府與市民溝通橋梁，市府未來推出的Podcast會由他主持與市民互動，至於首集Podcast內容，他希望能貼近市民生活，例如美食或基隆好去處等，從生活中結合政策，讓聽眾能有更多共鳴。