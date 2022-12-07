新竹市政府近年完成全市22處通學步道改善工程，總長度達14公里，盼提供學生、市民「好舒適、好環境、好安全」3好的步行環境。（陳育賢攝）

111年度全國交通安全最高榮譽「金安獎」近日頒獎，新竹市榮獲7項大獎肯定，市府表示，近年積極打造人本步行環境，守護學童上放學安全，完成全市22處通學步道改善工程，總長度達14公里，盼提供學生、市民「好舒適、好環境、好安全」3好的步行環境。

代理市長陳章賢表示，新竹市今年獲頒金安獎7金肯定，包括交通安全教育全國第2組第1名、交通安全宣導全國第2組第2名、北門國小榮獲國小組交通安全教育訪視特優，民富國小李宛蓒老師榮獲績優導護教師獎，新竹國小魏江素禎志工服務30年、榮獲績優導護志工獎，以及特別獎（65歲以上高齡族群改善幅度）。

此外，今年市府更以「通學廊道好舒適好安全好環境─用路翻轉用路人的心」為主軸，設計全市通學步道建置計畫，展示新竹市7年多來校園通學步道的歷程與成果，獲頒交通部第14屆道安創新貢獻獎交通教育組第1名。

陳章賢說，市府近年積極推動新校園運動、改善通學環境，新建2校、整建34棟校舍，此外在通學步道上攜手中央挹注逾投入逾3.7億，至今已完成全市22處、共34校受惠，總長度達14公里。

此次榮獲績優導護志工獎的魏江素禎，擔任新竹國小志工超過30年，她表示，起初是因為每天送自己的小孩到校，後來擔任志工，每天在車流龐大的校門口守護孩子安全。隨著年紀越來越大，大家都勸她退休，但魏江素禎說，能看到孩子平安上下學，就是她最大的成就，已完全把孩子們當成自己的孫子女愛護。

教育處長賴榮光表示，交通安全需要從教育落實扎根，「金安獎」評比共分為3組縣市別，直轄市為第1組，其餘縣（市）參考人口及財務狀況分為第2組及第3組，新竹市今年再度蟬聯交通安全教育全國第2組第1名，已連續3年獲得交通部金安獎肯定。

他說，新竹市長期推動全齡交通安全教育不遺餘力，包含學校親師生、幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務中心、社區、高齡者交通安全教育等，更辦理交通導護人員安全防護教育研習活動，增進志工專業知能，使志工執行勤務為學童安全多一分保障。

賴榮光表示，新竹市校園通學步道建置計畫以「人」為本的概念出發，從校園人車動線、上放學方式、周遭交通環境設施設備與道安資訊分析作調查分析規畫與執行，並與市府各局處不斷溝通協調，從「心」翻轉及建置新竹市校園通學步道。