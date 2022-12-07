新北市勞工局提醒雇主，別只用「本薪」來算「時薪」，當心加班費給付不足挨罰。（新北市勞工局提供）

歷年來勞動基準法違規的最大宗一直都是加班費，新北市勞工局長陳瑞嘉提醒，事業單位務必確實檢視，計算加班費的基礎「平日每小時工資額」是否有漏列，不要因此損害勞工法定權益，否則勞動檢查時還得面臨2萬至100萬元罰鍰，以及被公布事業單位或事業主的名稱、負責人姓名等處分。

勞工局舉例說明，攤開阿德公司的行政人員薪資明細，包含了本薪30000元，還有全勤獎金2000元、職務加給3000元，另外9月加班2小時加班費335元，以及勞健保費勞工自付額扣項等等。老闆阿德在受檢時表示，都有按照加班時數發加班費給這位行政人員，卻仍被勞動檢查員認定有「加班費發給不足」的情形。

勞工局指出，類似阿德的案例不少，問題出在老闆阿德核算這2小時加班費，只用「本薪」換算（30000元／30日／8小時）出時薪，然後加成1又3分之1倍計算，而忽略了加班費計算基礎「平日每小時工資額」的重要概念。

首先，必須確定勞工平日正常工時可受領的工資總額，不論金額是不是固定、名目叫什麼，這些工資項目，都要納入「工資總額」，才能夠去進行換算「平日每小時工資額」，之後再加成計給。以一般常見的全勤獎金、職務加給、定額伙食津貼等項目，都應該視為「經常性報酬」絕大多數都應該納入，事業單位經常沒注意，因此違反規定被罰。

勞工局表示，為了減少事業單位不諳法令導致觸法，近幾年勞動檢查處有提供勞檢員到場進行「法令遵循健檢」的服務，事業單位可依自身需求提出申請。請連結「新北勞動雲」搜尋「法遵輔導申請書」，下載填寫後，親送或郵寄至勞動檢查處（地址：新北市板橋區華江一路216號）；亦可直接傳真至（02）22523772，再來電（02）22523299告知，將由專人與您聯繫。