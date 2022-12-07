唐姓男子因岳父曾任上櫃公司「百略醫學科技」公司副總及子公司負責人，在家庭聚會上得知外資將併購百略的重大訊息，遂將房子抵押、賣掉珍藏的二手音響籌錢後，提早進場購買75張百略股票，獲利115萬多元，台北地檢署7日依《證交法》內線交易罪起訴。

起訴指出，唐男的江姓岳父擔任百略醫學科技公司副總經理，也擔任過百略公司子公司鴻邦電子（深圳）公司負責人。

百略公司於2018年3月21日公告重大消息，指僑外資滿得投資公司將以每股84.75元併購百略公司，併購總金額逾93億元，預計2018年9月完成 股份轉換，百略公司終止上櫃。

結果唐男2018年2月底與岳父、妻子等人家庭聚餐時，從岳父口中得知這起併購案重大消息，遂於2018年2月底將他位於北市文山區的房子向銀行抵押借款，並賣掉珍藏的二手音響，作為買股資金。

唐男於2018年3月1日至14日間，買進75張百略公司股票，等併購案重大消息公告後，於2018年4月18日以每股84元先賣出35張，其餘40張於2018年全數由滿得投資公司以每股84.75元完成公開收購，不法獲利合計115萬6200元。

事後，士林地檢署查出唐男的岳父及妻子涉及內線交易，依法起訴，並查出唐男涉案，移轉北檢偵辦。

檢方調查時，唐男認罪，並繳回115萬多元不法所得，檢方今依法起訴，並請求法院減輕其刑。