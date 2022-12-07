台中市東區振興路、環中東路口在7日凌晨4時許，發生一起死亡車禍，現場是一輛計程車與機車碰撞的交通事故，李姓機車騎士送醫不治，警方查出二人都無酒精濃度，肇事原因是未注意車前狀況或其他因素，仍待後續調查釐清。

據查，65歲李姓老翁在7日凌晨4時許，騎機車沿環中東路四段由北往南方向直行，行經案發地點時，由內側車道左轉振興路，當時由55歲張姓男子駕駛的計程車沿振興路由西往東方向直行，行駛在李翁機車的後方，張的左前車身因不明原因擦撞到李翁機車，導致李翁倒地，送往長安醫院急救後仍不治。

據警方調查，雙方都無酒精濃度，張男辯稱，撞上後才知道，死者家人則稱，當時李翁是在工作途中，將配合檢警調查相驗，現場路口監視器未拍到案發過程，計程車有裝設行車記錄器，警方將訪查附近有無目擊者及其他監視器，以還原案發經過，全案將報請檢察官相驗，暫依過失致死罪方向偵辦。