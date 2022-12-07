國民黨台北市議員徐巧芯有「藍營空戰天后」之稱，今年九合一選舉更拿下台北市第三選區（松山區、信義區）第一高票，光榮連任。徐狠打綠營網軍、側翼的戰績備受藍粉稱道，徐也親自傳授對抗他們的2大招數，首先是「要大聲和他們辯論」，其次是「不能將他們視為一般普通市民，必須嚴肅看待」，掌握以上就能上陣跟他們對戰，自己也不會落於下風，徐更喊話：「不用怕他們！」

徐巧芯5日接受香港媒體《中評社》訪問表示，民進黨九合一選舉會大敗，很大程度是因為網軍跟側翼，因為他們膨脹到自認是個咖，想去主導選戰策略跟節奏，手法太過偏激，反而激起一般民眾與中間選民的反感，讓「下架民進黨」氛圍形成。

談到與綠營網軍、側翼對抗的心得，徐巧芯指出，第一就是不要怕他們，只要認同自己做的是對的事，就要勇敢講出來，因為他們就是喜歡用霸凌的方式，讓當事人覺得自己是錯的，如果因此自我懷疑或害怕，就落入了他們的圈套，何況他們很多根本就是機器人帳號或假帳號，有什麼想法就是要勇者無懼的去跟他們辯論。

至於第二招，徐巧芯指出，現在很多臉書粉絲頁或側翼的網站，在網路上的訂閱、粉絲人數都相當多，所以也可以算是公眾人物，他們的影響力可能比立委或議員都還大，所以跟這些人交手，不能將他們視為一般普通市民，必須嚴肅看待，才不會讓自己落於下風。